“Мины” ложатся все ближе: еще один человек из окружения Путина заболел COVID-19

Новый вирус подцепил советник Путина по экономике Максим Орешкин

Помощник президента РФ Владимира Путина – Максим Орешкин – заболел коронавирусом, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", – сказал Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Чуть позже пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не контактировал лично с Орешкиным, поэтому необходимости в самоизоляции нет.

Известно, что Орешкин возглавлял Минэкономразвития РФ с 30 ноября 2016 по 15 января 2020, до этого полтора года был замминистра финансов.

Это уже далеко не первый случай заболевания людей из ближайшего окружения главы российского государства.

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Так, Песков боялся заболеть COVID-19, поэтому носил на пиджаке "блокатор" вируса, что не помешало ему в мае-2020 подцепить заразу.

Ранее сайт “Сегодня” писал о том, что в конце апреля-2020 у Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, поэтому российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

Также сообщалось, что инфекцию обнаружили у главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, куда весной-2020 свозили пациентов с коронавирусом. Незадолго до этого он встречался с Путиным.

По материалам: Сегодня