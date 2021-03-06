В мире

Чехия выдала США двух украинских хакеров: что о них известно (видео)

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Украинцы могут провести в Штатах до 20 лет за решеткой

Украинских хакеров, укравших полмиллиона долларов, задержали в Чехии. Их совместными усилиями выследили спецслужбы Чехии и США. Именно в Америку сейчас и доставили онлайн-преступников.

Об этом сообщают новости "Сегодня" .

Это 40-летняя Злата Ганская-Мужукова и 39-летний Виктор Воронцов. Пару обвиняют в киберпреступности и отмывании денег. Работали не одни, а в организованной группе, действующей во многих странах. Для тайных операций украинцы использовали шифровальные приборы и открывали счета в банках на вымышленных людей. Сейчас пара уже в США, ожидает суда. Они могут попасть за решетку на 20 лет.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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В мире

Чехия выдала США двух украинских хакеров: что о них известно (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинцы могут провести в Штатах до 20 лет за решеткой

Украинских хакеров, укравших полмиллиона долларов, задержали в Чехии. Их совместными усилиями выследили спецслужбы Чехии и США. Именно в Америку сейчас и доставили онлайн-преступников.

Об этом сообщают новости "Сегодня" .

Это 40-летняя Злата Ганская-Мужукова и 39-летний Виктор Воронцов. Пару обвиняют в киберпреступности и отмывании денег. Работали не одни, а в организованной группе, действующей во многих странах. Для тайных операций украинцы использовали шифровальные приборы и открывали счета в банках на вымышленных людей. Сейчас пара уже в США, ожидает суда. Они могут попасть за решетку на 20 лет.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

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