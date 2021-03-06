Чехия выдала США двух украинских хакеров: что о них известно (видео)

Украинцы могут провести в Штатах до 20 лет за решеткой

Украинских хакеров, укравших полмиллиона долларов, задержали в Чехии. Их совместными усилиями выследили спецслужбы Чехии и США. Именно в Америку сейчас и доставили онлайн-преступников.

Об этом сообщают новости "Сегодня" .

Это 40-летняя Злата Ганская-Мужукова и 39-летний Виктор Воронцов. Пару обвиняют в киберпреступности и отмывании денег. Работали не одни, а в организованной группе, действующей во многих странах. Для тайных операций украинцы использовали шифровальные приборы и открывали счета в банках на вымышленных людей. Сейчас пара уже в США, ожидает суда. Они могут попасть за решетку на 20 лет.

По материалам: Сегодня