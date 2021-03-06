В мире

Были серьезные проблемы: врачи сообщили о “побочке” COVID-вакцины Pfizer

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 2 minutes read

Минздрав опубликовал отчет по вакцинации

В Израиле сообщили о серьезных побочных эффектах после прививки от коронавируса Pfizer.

Согласно отчету Министерства здравоохранения только 153 человека (0,032%) из более чем 4,7 млн людей имели какие-либо серьезные побочные эффекты, передает The Jerusalem Post.

После второй дозы серьезные побочные эффекты были у 162 человек из 3,4 млн вакцинированных.

О каких побочных эффектах сообщали вакцинированные:

  • проблемы со зрением;
  • воспаление легочной плевры;
  • воспаление сердца;
  • сердечный приступ;
  • повреждение печени.

Около 62 человек были госпитализированы после получения первой дозы. 75% из них до укола имели сопутствующие заболевания.

В тренде
Британские ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

После второй прививки 42 человека были госпитализированы. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.

Ранее исследователи выяснили, что пятая часть людей с коронавирусом страдает облысением. При этом большему риску подвергаются женщины.

Также мы писали, что южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Как успеть выбрать и купить подарки к 8 Марта

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Израиль
вакцинация
вакцина
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerВакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerГнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerНад Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerВ Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины PfizerСлучайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+10155 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • “Был удивлен”: друг Коломойского прокомментировал санкции
  • Литвин заявил о желании стать ректором университета имени Шевченко
  • Зачем нужна национализация “Мотор Сичи” (укр.)

Все новости

  • Байден продлил санкции против Ирана еще на год

    6 марта, 03:54
    США

  • Были серьезные проблемы: врачи сообщили о “побочке” COVID-вакцины Pfizer

    6 марта, 03:14
    Другие страны

  • Помогла вакцинация: в Израиле начинается третий этап выхода из карантина

    6 марта, 02:22
    Другие страны

  • Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без него

    6 марта, 01:52
    Другие

  • В авто террориста-смертника взорвалась бомба: погибли 20 человек (фото)

    6 марта, 01:30
    Другие страны

  • Нужно ли разрешить двойное гражданство? Что думают украинцы

    6 марта, 00:06
    Украина

  • “Только начало пути”. Ровер Perseverance сделал первые “шаги” на Марсе (фото)

    6 марта, 00:01
    США

  • Кубок Дэвиса под Киевом: крах на глазах родителей и удивительный камбек Марченко

    5 марта, 23:54
    Теннис

  • Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    Саакашвили принес крысу в клетке на эфир “Свободы слова Савика Шустера” (видео)

  • Есть коррупционная подоснова: Рябкин раскрыл детали теневой экономики в Украине

    5 марта, 23:34
    Экономика

  • “Довели экономику”: Гетманцев высказался о недополучении денег с алкоголя

    5 марта, 23:05
    Экономика

  • “Слуга народа” рассказал, вернется ли Рада к рассмотрению законов об оружии
    Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    5 марта, 23:03
    Новости У24

  • Русые волосы, зеленые глаза: в СМИ появилось первое фото жены Коломойского

    5 марта, 23:00
    Украина

  • Шевчук: “Игрокам “Шахтера” нужна максимальная концентрация, чтобы сдержать Мхитаряна”

    5 марта, 22:53
    Футбол

  • Санкции против Коломойского: Гончаренко и Гетманцев поспорили, при какой власти должны были судить

    5 марта, 22:43
    Власть

  • “МВФ обос***ся”: Милованов объяснил скандальный комментарий в соцсети
    Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    5 марта, 22:39
    Новости У24

  • Отмена пошлин, вакцины и Украина: о чем говорили Байден и фон дер Ляйен

    5 марта, 22:25
    США

  • Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    Голова болталась, как маятник, после убойного левого: молниеносный нокаут от студента

  • Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    “Был удивлен”: друг Коломойского прокомментировал санкции

  • “Идите к чертовой матери”: Кравчук жестко осадил Россию из-за Донбасса
    Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

    5 марта, 21:46
    Новости У24

Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Один из лидеров “Ромы” пропустит поединки Лиги Европы с “Шахтером”

1 час ago

Lamborghini отзывает более 200 суперкаров из-за опасного дефекта

2 часа ago

Санкции США сдержали Кремль от дальнейшей агрессии на Донбассе – Хербст

2 часа ago

Украина снова сократила список стран “красной зоны”

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button