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Гибель украинца в ДТП в Бельгии: стали известны подробности трагедии

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Погибшего звали Олег Шиманский

В бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель из Украины.

Как удалось выяснить "Сегодня", погибшего звали Олег Шиманский, он проживал в Киевской области, воспитывал двоих детей.

Судя по фото в социальной сети, мужчина также увлекался ездой на мотоцикле.

По информации нашего источника, сейчас решается вопрос о транспортировке тела погибшего в Украину.

Гибель украинца в ДТП в Бельгии: стали известны подробности трагедии

/ Фото: Facebook

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Гибель украинца в ДТП в Бельгии: стали известны подробности трагедии

/ Фото: Facebook

Напомним, 3 марта в бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик. Вероятно, причиной аварии стал сильный туман. На переезде не было никаких барьеров, и водитель грузовика, возможно, не увидел предупредительный сигнал.

Это не первая гибель украинцев в Бельгии. В апреле-2013 возле Антверпена на севере страны автобус, перевозивший подростков из Украины и Польши, врезался в бетонное ограждение – погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Также напомним, что в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли двое украинцев.

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