В Швеции террорист набросился с ножом на прохожих: фото с места атаки
Мужчина средь бела дня начал резать людей на улице Ветланды
Молодой мужчина совершил вооруженное нападение на прохожих в Швеции, в результате которого не менее восьми человек были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает The Local.
Инцидент произошел днем 3 марта в городе Ветланда на юге страны. Сотрудники полиции оперативно вмешались в ситуацию и, нейтрализовав, задержали злоумышленника. Им оказался молодой мужчина в возрасте около 20 лет. По неподтвержденной информации он использовал нож.
Фото: REUTERS/Carl Carlert
На данный момент он находится в госпитале под охраной. Предполагается, что преступник действовал самостоятельно.
Изначально преступление классифицировали как покушение на убийство, но позже его переквалифицировано как подозрение в совершении теракта.
Фото: REUTERS/Carl Carlert
“Мы выясняем, был ли террористический мотив”, – заявила начальница местной полиции Малена Гранн.
В тренде
Путчисты в Мьянме застрелили еще семь протестующих: счет жертвам идет на десятки
Фото: REUTERS/Carl Carlert
Премьер-министр Стефан Лёвен уже осудил нападение.
“Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой нашего общества. Нам напомнили, сколь хрупко наше безопасное существование", – сказал глава правительства, призвав шведов поддержать пострадавших.
Фото: REUTERS/Carl Carlert
Напомним, в ноябре в Вене произошел ряд терактов в ресторанах, синагоге и еврейском центре, расположенных в разных уголках города. В результате погибли не менее семи человек и еще 15 были ранены.
А в октябре сразу несколько разных терактов произошли во Франции – сначала злоумышленник напал с мачете на прихожан в соборе в Ницце, а потом мужчина с пистолетом угрожал прохожим в Авиньоне.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Швеция
терроризм
теракты
террористическая угроза
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакциныЕвросоюз Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)Евросоюз Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от “Северного потока – 2″Экономика
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+7235 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка
- Это было каждую проклятую ночь: пострадавшая рассказала о львовском проповеднике-педофиле
- Санаторий, психолог или волонтеры: кто поможет сотням тысяч ветеранов войны на Донбассе
Все новости
-
“Я тоже знаю “10 негритят”: тренер “Колоса” удивлен, что его удалили в матче с “Динамо”
3 марта, 23:27
Футбол
-
Facebook отменяет запрет на политическую рекламу, введенный во время выборов в США
3 марта, 23:17
США
-
Власть вынуждена так поступить – Арестович о санкциях против телеканалов
3 марта, 23:11
Новости У24
-
SpaceX внезапно отменила запуск “космолета будущего”: Маск назвал причину
-
На Бахмутке оккупанты ранили бойца ВСУ и нарвались на ответку
-
-
“В 9-м классе я впервые позволила себе это сделать”: как взрослела украинская биатлонистка
3 марта, 22:40
Биатлон
-
Британия получит из Индии партию вакцины Covishield, которую применяют в Украине
3 марта, 22:35
Другие страны
-
Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка
3 марта, 22:26
Финансы
-
Это было каждую проклятую ночь: пострадавшая рассказала о львовском проповеднике-педофиле
-
“Шахтер” прекратил борьбу: результаты 1/4 финала Кубка Украины по футболу
3 марта, 22:00
Футбол
-
В Швеции террорист набросился с ножом на прохожих: фото с места атаки
3 марта, 21:58
Евросоюз
-
Санаторий, психолог или волонтеры: кто поможет сотням тысяч ветеранов войны на Донбассе
-
“Шахтер” сенсационно вылетел из Кубка Украины после незабитого пенальти и удаления
-
“Минималка” должна быть выше – Колесников назвал условия для роста экономики
3 марта, 21:39
Новости У24
-
“Британский” коронавирус уже в Украине. Официально подтвердили два случая
3 марта, 21:31
Украина
-
“Укргазбанк” останется государственным, но туда пустят иностранного акционера
3 марта, 21:30
Финансы
-
Тренер “Челси” учился играть в футбол по революционным матчам “Динамо”
3 марта, 21:16
Футбол
-
Не самоподжог. Судмедэксперт назвал причину пожара в больнице Черновцов
3 марта, 21:15
Запад
-
3 марта, 21:02
Байден продлил “украинские” санкции США против России до 2022 года
Подробности
-
На Банковой хотят проверить на справедливость громкие приговоры ветеранам АТО
3 марта, 20:54
Украина
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня