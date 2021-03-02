Беларусь сейчас стоит Путину дороже, чем Донбасс – МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис не сомневается в эффективности санкций против Кремля

Санкционное давление на Беларусь несет для президента России Владимира Путина значительно большие затраты на Минск, чем на финансирование боевиков на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь президенту России Путину, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается", – отметил министр.

Он не сомневается, что эта проблема для президента РФ становится все больше.

"Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое – десятимиллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и распадающегося режима", – сказал Ландсбергис.

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Глава МИД Литвы подчеркнул, что давление на Беларусь работает и его надо наращивать.

"Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах. Кто-то приютил оппозицию, которая была вынуждена уехать… Офис генпрокурора Литвы открыл дело против белорусской полиции… Я считаю, что другие страны должны сделать то же – предложить помощь своих систем правосудия для тех белорусов, которые вынуждены уехать", – заявил Ландсбергис.

Напомним, ранее Европейский Союз продлил на год санкции против представителей бизнеса и самопровозглашенной власти Беларуси.

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