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Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в коррупции

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66-летнего политика приговорили к году тюрьмы и двум годам условно

Бывший президент Франции Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по “делу о прослушке”.

Об этом сообщает Euronews.

Соответствующее решение 1 марта принял уголовный суд Парижа. В связи с этим бывшего главу государства приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года – условно.

Этот приговор мягче того, который требовала прокуратура – 4 года лишения свободы, причем не менее двух лет реального срока. И тем не менее, Саркози стал первым президентом Франции, осужденным по уголовной статье.

Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в коррупции

Николя Саркози. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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У 66-летнего политика есть возможность обжаловать приговор. Очевидно, так он и поступит, поскольку в течение всего процесса он отрицал свою вину.

"Дело о прослушке"

Следователи обвиняли экс-президента в торговле влиянием – через своего адвоката он обещал сотруднику Кассационного суда Франции Жильберу Азиберу пост в Государственном совете Монако в обмен на информацию о расследовании дела о незаконном финансировании президентской компании Саркози в 2007 году режимом ливийского диктатора Каддафи.

В связи с этим в 2013 году суд санкционировал прослушку телефонных разговоров бывшего президента, в ходе которой выяснилось, что он общался с адвокатом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

По материалам: Сегодня

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