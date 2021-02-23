В Грузии утвердили новое правительство

Предыдущий премьер подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции

Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Предыдущий премьер Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Вотум доверия новому правительству выразили 89 депутатов, двое проголосовали против.

Основной состав Кабмина остался прежним, 22 февраля парламент утвердил только двух новых министров.

Министром регионального развития и инфраструктуры стал Ираклий Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства.

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Новым министром обороны утвержден Джуаншер Бурчуладзе – экс-заместитель главы оборонного ведомства.

Ираклий Гарибашвили ранее уже возглавлял грузинский Кабмин – в 2012-2015 годах.

Напомним, политический кризис в Грузии возник на фоне ареста лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия менее недели назад. Тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по этому поводу.

Отметим, оппозиционные силы Грузии не раз заявляли о фальсификации итогов прошедших в октябре выборов, избранные депутаты от пяти оппозиционных партий даже отказываются войти в парламент, после того, как на всех избирательных округах победила правящая партия.

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