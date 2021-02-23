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Кулеба выразил соболезнования в связи с убийством посла Италии в Конго

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Неизвестные напали 22 февраля на колонну миссии ООН

В Демократической Республике Конго в понедельник, 22 февраля, неизвестные напали на колонну автомобилей миссии ООН, в результате погибли посол Италии Лука Аттанасио и итальянский карабинер, сообщили в итальянском МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сочувствие итальянским коллегам и близким погибшим, осудив терроризм "во всех его проявлениях".

"Трагические новости о жестоком нападении в ДР Конго, унесшем жизни итальянского посла Луки Аттанасио и карабинера Витторио Яковаччи. Я искренне сочувствую их близким. Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях и поддерживает Италию в этот печальный и трагический день", – написал Кулеба в Twitter.

По информации СМИ, вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН, в одном из которых ехал посол, в городе Гома. Причина нападения пока не известна.

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Напомним, 19 февраля в российском Санкт-Петербурге произошло нападение на консульство Украины – мужчина по неизвестным причинам ранил ножом охранника дипмиссии.

Мы также сообщали, что в Турции произошло вооруженное нападение на группу российских туристов, в результате которого трое человек попали в больницу.

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