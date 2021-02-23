В мире

ЕС отомстит России за Навального: кто попадет под санкции

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Министры иностранных дел ЕС согласовали четыре первых фамилии из “списка Навального”

Европейский союз согласовал введение новых санкций в отношении России – в "черный список" попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом, как сообщает Reuters, 22 февраля заявил верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее решение было принято на встрече глав МИД стран-членов ЕС 27 стран в Брюсселе. Посредством видеоконференция во встрече также принимал участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии. Однако данная мера будет иметь скорее символический характер, поскольку в "черный список" будут включены четыре сотрудника прокуратуры РФ – их имена станут известны позже. По словам Борреля, юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов нет.

По материалам: Сегодня

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