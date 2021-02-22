“Удивительно и неправдоподобно”: ВОЗ хочет подробнее исследовать появление COVID-19 в Китае

Экспертам ВОЗ не дали посетить все рынки с продуктами дикой природы в Ухане

Всемирная организации здравоохранения в предварительном отчете о происхождении COVID-19 намерена рекомендовать более подробное исследование контактов первого установленного пациента с коронавирусом в китайском Ухане, а также цепочки поставщиков рынка морепродуктов, с которого, как полагают, и началось распространение вируса.

Об этом сообщили знакомые с отчетом эксперты, передает CNN.

Независимые ученые сообщили, что рекомендуемые исследования должны были провести еще много месяцев назад китайские ученые, изучающие происхождение вируса. По мнению собеседников издания, то, что китайские ученые до сих пор этого не сделали, "удивительно" и "неправдоподобно".

В частности ВОЗ намерена запросить подробное исследование истории контактов так называемого нулевого пациента из Ухани. Его данные до сих пор не раскрыты, но, по мнению экспертов организации, это офисный работник в возрасте от сорока лет, который не имел экзотических путешествий или контактов и жил со своей женой и ребенком.

Член побывавшей в Китае команды ВОЗ Питер Дашак рассказал, что расследование установило, что родители первого известного пациента, вероятно, посещали рынок, торгующий дикими животными в Ухане, а также местный рынок с продуктами питания, который не был рынком морепродуктов Хуанань.

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По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что не только рынок Хуанань, но и другие рынки в Ухане торговали продуктами дикой природы, но расследователи ВОЗ на них так и не попали.

Напомним, 15 делегатов от ВОЗ прибыли в Ухань 14 января и пробыли там около двух недель, побывав на всех объектах (куда их допустили), которые представляют ключевое значение для расследования появления коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что считают "крайне маловероятным", что коронавирус завезли в Китай из-за границы.

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