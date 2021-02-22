В Мексике при взлете загорелся военный самолет, шестеро погибших (видео)

Люди пытались выбраться из горящего самолета, разбив окно в кабине пилотов

В Мексике в воскресенье, 21 февраля, в штате Веракрус потерпел крушение при взлете военный самолет, в результате которого погибли шестеро военных.

Об этом сообщило мексиканское Министерство обороны.

Самолет военно-воздушных сил Learjet 45 должен был выполнить учебно-тренировочный полет в город Вильяэрмоса, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы национального аэропорта Эль Ленсеро и загорелся.

Судя по опубликованному в Сети видео, очаг пожара находился в центральной части самолета, а люди пытались выбраться из него, разбив стекло в кабине пилотов.

В тренде

Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

По материалам: Сегодня