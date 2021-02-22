В Японии заявили о нехватке вакцины от COVID-19
Япония должна в этом году получить 144 млн доз вакцины Pfizer
Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата. В течение первых месяцев года поставки единственной одобренной к применению в стране вакцины Pfizer будут носить ограниченный характер.
Министр административной реформы страны Таро Коно, ответственный за вакцинацию, в интервью национальной телекомпании NHK сказал, что в связи со сложившееся ситуацией, дозы препарата для пожилых людей будут распределяться постепенно.
"Мы хотели бы начать вакцинацию пожилых людей в апреле, но, к сожалению, количество выделяемых нам доз вакцины сначала будет очень ограниченным, поэтому мы будем двигаться медленно", – сказал Коно.
У Японии существуют договоренности о поставках более 500 млн доз вакцин от COVID-19, разработанных западными производителями лекарств. Но до сих пор отечественные регуляторы одобрили к применению только одну вакцину – Pfizer. Страна по-прежнему зависит от импортных поставок, которые задерживаются из-за проблем с производством и экспортным контролем.
Япония в соответствии с соглашением должна в текущем году получить 144 млн доз вакцины Pfizer, вторая партия из примерно 450 тыс. доз препарата прибыла в воскресенье.
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Кампания по вакцинации в стране началась на прошлой неделе, первые прививки сделаны медработникам, 4,7 млн из них имеют на это приоритетное право.
Ранее мы сообщали, что Япония запретила въезд всем иностранцам из-за коронавируса.
Также напомним, в Японии выявили "бразильский" штамм коронавируса.
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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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