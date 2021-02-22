Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Ее нет в примерном плане поставок COVID-препаратов
В Швейцарии рассматривают возможность выхода из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такое решение приняли на фоне обнародования примерного плана поставок COVID-препаратов. В нем не было препарата AstraZeneca.
Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag.
Вице-директор федерального офиса Нора Крониг заявила, что такую возможность рассматривают, если вакцина не будет одобрена в стране.
"Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", – сказала он.
В октябре 2020 года правительство Швейцарии заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцины.
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Отметим, что в план включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.
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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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