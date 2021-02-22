Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам

Представители Индийского института сыворотки, крупнейшего в мире производителя вакцины от коронавируса, обратились к государствам, которые ожидают поставки, с просьбой набраться терпения.

Об этом в Twitter написал гендиректор института Адар Пунавалла.

По его словам, сейчас Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам, как и было поручено компании.

"Я смиренно прошу вас проявить терпение… Индийский институт сыворотки был направлен на то, чтобы уделять первоочередное внимание огромным потребностям Индии и вместе с этим уравновешивать потребности остальных стран. Мы стараемся изо всех сил", – написал он.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших.

Вакцина от коронавируса ожидается в Украине в ближайшее время. Зеленский ускорил процесс поставок и заявил, что вакцинация украинцев будет за счет государства.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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