В мире

Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 2 minutes read

Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам

Представители Индийского института сыворотки, крупнейшего в мире производителя вакцины от коронавируса, обратились к государствам, которые ожидают поставки, с просьбой набраться терпения.

Об этом в Twitter написал гендиректор института Адар Пунавалла.

По его словам, сейчас Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам, как и было поручено компании.

"Я смиренно прошу вас проявить терпение… Индийский институт сыворотки был направлен на то, чтобы уделять первоочередное внимание огромным потребностям Индии и вместе с этим уравновешивать потребности остальных стран. Мы стараемся изо всех сил", – написал он.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших.

Вакцина от коронавируса ожидается в Украине в ближайшее время. Зеленский ускорил процесс поставок и заявил, что вакцинация украинцев будет за счет государства.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Индия
вакцинация
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставкамиСпят в “клоповниках” и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставкамиВ более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставкамиБританцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставкамиНа Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками“Мы не жили, мы не спали”: что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставкамиЗастрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла ТурцияУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3206 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • В “Борисполе” посадили самолет: НАБУ проводит спецоперацию по делу ПриватБанка
  • Квартиры в лизинг под 5% смогут получить не все: у Зеленского перечислили категории
  • В Украине замер курс доллара, а евро заметно подорожал

Все новости

  • Чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту

    22 февраля, 15:33
    Формула-1

  • Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве

    22 февраля, 15:29
    Транспорт

  • Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

    В Украине повысили дорожные штрафы. Сколько заплатим за нарушения ПДД и поможет ли это

  • Женщина отказалась всего лишь от одного продукта и похудела на 80 кг (фото)

    22 февраля, 15:18
    Фаново

  • 22 февраля, 15:17

    Задержанному в “Борисполе” Яценко объявили подозрение: опубликованы фото

    Подробности

  • Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

    22 февраля, 15:15
    Другие страны

  • “Интерпайп” монополизировал поставки труб для “Нафтогаза”, – нардеп

    22 февраля, 15:15
    Экономика

  • В Киеве водитель убил пешехода двумя ударами: стало известно имя жертвы

    22 февраля, 15:12
    Другие новости

  • Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

    22 февраля, 15:12
    Вкусно

  • Создай дизайн Pepsi: твой город на банке!

    22 февраля, 15:11
    Актуально

  • Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

    Бывший игрок “Днепра” кинулся на звезду НБА и его еле оттащили

  • Мика Ньютон впервые призналась, что ее родные тоже болели онкологией

    22 февраля, 15:00
    Звездно

  • Муж покойной Фриске показал пикантный подарок от своей невесты: “Не видел этих барышень лет 30”

    22 февраля, 14:53
    Звездно

  • В “Борисполе” посадили самолет: НАБУ проводит спецоперацию по делу ПриватБанка

    22 февраля, 14:53
    Экономика

  • Продление экспортных пошлин на металлолом позволит защитить украинские предприятия от дефицита сырья, – эксперт

    22 февраля, 14:53
    Экономика

  • Мобильный госпиталь в Ивано-Франковской области готов принимать больных COVID-19

    22 февраля, 14:43
    Запад

  • Сливал “ДНР” секретные базы данных: в Киеве поймали налоговика (фото)

    22 февраля, 14:39
    Происшествия

  • Неудобные вопросы о санкциях

    22 февраля, 14:38
    Блоги Юрий Бирюков

  • 22 февраля, 14:37

    Сначала мороз -15, а потом потеплеет до +15: какие сюрпризы готовит погода

    Подробности

  • Минэкономики ничего не делает для исправления экономической ситуации в стране, – Кушнирук

    22 февраля, 14:35
    Экономика

Поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинцы завоевали четыре золотые медали на боксерском турнире в Черногории

1 час ago

Hubble показал «Глаз сатаны» во Вселенной

2 часа ago

Уруский прокомментировал фото с Кадыровым

2 часа ago

Черные дельфины массово выбросились на берег в Новой Зеландии

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button