Не лаборатория и не рынок: член миссии ВОЗ в Ухань раскрыл происхождение коронавируса

Австралийский эксперт составил список вопросов, на которые удалось ответить после визита в Китай

Миссия Всемирной организации здравоохранения, побывав и в китайской лаборатории, где, как утверждают некоторые, был создан коронавирус, и на рынке, откуда он распространился на весь мир, считают, что инфекция появилась не там.

Об этом в статье для The Guardian пишет Доминик Двайер – представитель Австралии в делегации, которая прибыла в Ухань в поисках ответов на волнующие всех вопросов.

Он утверждает, что их работа длилась по 15 часов в сутки ежедневно в течение четырех недель. За это время эксперты встретились с человеком, у которого официально зафиксировали первый случай COVID-19, с медиками, которые лечили самых ранних заболевших, и с родственниками погибших.

Сайт "Сегодня" ознакомился с тем, чем решил поделиться австралийский эксперт.

Происхождение вируса

По словам Двайера, в ВОЗ однозначно уверены в двух фактах:

коронавирус SARS-CoV-2 возник именно в Ухане в декабре 2019 года;

вирус имеет животное происхождение.

Впрочем, считается, что к человеку инфекция попала от летучих мышей через пока еще промежуточное животное. Что это именно было за животное и как это случилось, пока определить не удалось – эта цепочка событий пока не была восстановлена. К тому же, в пробах, которые взяли у диких летучих мышей в провинции Хубэй, SARS-CoV-2 не обнаружили.

На закрытом рынке, который был признан источником эпидемии, также обнаружили в продаже животных, которые могут быть переносчиками инфекции – бамбуковых крыс, циветт и хорьковых барсуков. Впрочем, ни одна проба также не дала положительный результат.

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Кроме того, отмечает Двайер, не все из 174 самых ранних инфицированных, включая самого первого заразившегося, посещали рынок.

"Хотя утечка вирусов из лабораторий и случается, это бывает редко. Таким образом, мы пришли к выводу о крайне малой вероятности того, что это произошло в Ухане", – утверждает эксперт.

Вдобавок к этому генетическая последовательность вируса, обнаруженного у некоторых заразившихся на рынке отличается. Это значит, что были и другие ранее неизвестные или не изученные цепочки передачи.

Как итог, Доминик Двайер резюмирует: уханьский рынок был не исходной точкой для пандемии, а скорее фактором, который усилил ее распространение, поэтому происхождение вируса следует искать в другом месте.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

"Замороженная" гипотеза

Что касается версии о передаче вируса вместе с замороженными продуктами животного происхождения, эксперт отметил, что это еще предстоит исследовать.

В этом свете возникает два вопроса:

какой именно продукт мог быть заражен изначально?

в какой мере это способствовало распространению инфекции?

Отмечается, что не все замороженные или охлажденные продукты с рынка Уханя были протестированы, однако пробы окружающей среды показали наличие вируса на поверхностях, поэтому исключать этого нельзя.

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Но следует отметить, что вопрос выживаемости коронавируса при низких температурах все еще исследуется.

Вирус сбежал из лаборатории?

Лабораторное происхождение вируса Двайер называет самой политически чувствительной версией. Но в ВОЗ пришли к выводу, что это крайне маловероятно.

Во всяком случае, во время визита в Уханьский институт вирусологии это предприятие произвело впечатление "впечатляющего исследовательского центра, где состоянию здоровья персонала уделяется должное внимание".

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К тому же, в крови местных ученых не обнаружили антител к COVID-19.

Также они утверждают, что непосредственно с SARS-CoV-2 они не работали. Ближайшим к этому виду вирусом у них был RaTG13 – семь лет назад его обнаружили в пещерах на юге Китая. Все, что было у исследователей – это последовательность вируса. Вырастить его искусственно у них не вышло.

Что это вообще за миссия?

Миссия в Ухань была совместным мероприятием Всемирной организации здравоохранения и комиссии здравоохранения Китая. Она прибыла в Поднебесную 14 января и состояла из 34 человек: 17 китайских и 10 международных экспертов, а также 7 человек вспомогательного персонала.

Миссия состояла из трех подгрупп, которые изучали:

клиническую эпидемиологию (как COVID-19 распространяется среди людей);

молекулярную эпидемиологию (генетический состав вируса и его распространение);

роль животных и окружающей среды.

Группа, занимавшаяся клинической эпидемиологией, не обнаружили явных доказательств того, что COVID-19 широко распространялся в Ухане во второй половине 2019 года до первого зафиксированного случая.

При этом Доминик Двайер призывает не забывать, что в ВОЗ работают обычные люди.

"Много было сказано о политике вокруг миссии по расследованию происхождения COVID-19. Так что легко забыть, что за этими расследованиями стоят реальные люди", – отмечает он.

Что дальше?

Миссия в Ухань была первым этапом расследования. В ближайшие недели будет опубликован официальный доклад по результатам этой поездки.

После этого исследователи займутся другими вопросами, среди них:

версия, согласно которой вирус мог циркулировать в Европе раньше, чем в Китае;

тестирование диких и других животных в европейском регионе на наличие признаков вируса;

подготовят материалы, чтобы предотвратить или хотя бы быть готовыми к следующей пандемии.

По материалам: Сегодня