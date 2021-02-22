Жена Навального молча вернулась в Россию из Германии: видео

Юлию Навальную заметили в московском аэропорту

Жена осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, куда она улетела 10 февраля.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Юлия Навальная прилетела утром 22 февраля в Москву из Франкфурта-на-Майне. При этом дети пары – дочь и сын – остались за границей.

По прилету Навальная молча проследовала от самолета в ожидавший ее автомобиль, не став отвечать на многочисленные вопросы журналистов и не сделав заявлений.

В тренде

США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году

Чем она занималась в Германии, неизвестно. За время отсутствия в России Юлия Навальная пропустила рассмотрение апелляции на замену условного срока ее мужу на реальный – 3,5 года колонии, а также приговор по делу о "клевете" на ветерана Игната Артеменко.

По данным некоторых немецких СМИ, ее визит в ФРГ имел "частный" характер. Вероятно, она посещала сына, который остался в Германии.

Напомним, что 18 января Алексей Навальный был арестован в Москве по возвращению из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". Все это время Юлия находилась вместе с ним.

По материалам: Сегодня