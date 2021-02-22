Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают

В Испании прогнозируют “грязевые дожди”

Из пустыни Сахара (Северная Африка) в сторону Европы ветры несут огромный шлейф из пыли и песка, который в ближайшие дни накроет несколько европейских стран. Больше всего пострадают Франция и Испания.

Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Службу мониторинга атмосферы Copernicus.

На снимке космического агентства NASA, сделанном с помощью камеры полихроматического изображения Земли, видно, что большая часть пылевого шлейфа находится к западу от Африки, но также видны "усы" пыли, которые ветры относят в сторону Европы.

Согласно прогнозу Copernicus, большая часть пыли, которая достигнет Европы, скорее всего, будет сосредоточена над Испанией и Францией, но шлейф может достичь и Норвегии.

В тренде

США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году

Отмечается, что в некоторых частях Испании может наблюдаться "грязевой дождь", поскольку приближающийся шлейф пыли в сочетании с погодным фронтом вызовет повышение температуры. Пыль может ухудшить качество воздуха и ускорить таяние снежного покрова.

Напомним, в январе в африканской пустыне Сахара выпал снег – обычно в это время средняя температура здесь составляет около 20 градусов тепла.

В апреле 2020 года сильная буря с пылью и песком накрыла Киев – небо в городе стало серо-молочного цвета, а клубы пыли вздымались над высотками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Испания

Европа

песок

Сахара

пустыня

пыль

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19Евросоюз Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика Королеву красоты уволили с работы из-за “слишком привлекательной внешности” (фото)Фаново Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежатьДругие страны Санкции США бьют по “Турецкому потоку”: Венгрия не сможет качать газ в обход УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3206 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В Украине замер курс доллара, а евро заметно подорожал

Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

“Динамо” спасло очко в матче с “Десной” после удаления и пенальти

Все новости

Наталья Холоденко не жалеет, что покинула шоу “Маска”. Все дело в костюме? 22 февраля, 11:30

Звездно

Дамбу на Северо-Крымском канале строить пока не будут – Зеленский 22 февраля, 11:28

Власть

Воины-капелланы – духовные защитники Родины (укр.) 22 февраля, 11:24

Блоги Александр Левченко

Во Львове на автомобили падают снежные глыбы (видео) 22 февраля, 11:23

Запад

В квартире Оли Поляковой случилась серьезная авария: “Посмотрите, какой кошмар” 22 февраля, 11:21

Звездно



Мирон Маркевич: “Приветствую решение играть со зрителями” 22 февраля, 11:18

Футбол

Женщина нашла остров в форме мужского полового органа (фото) 22 февраля, 11:18

Фаново

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски 22 февраля, 11:18

Вкусно

Украина получит транш МВФ, но есть разногласия – Зеленский 22 февраля, 11:14

Экономика

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 160 новых случаев (карта) 22 февраля, 11:11

Другие новости

Зеленский: Отдельного ковидного фонда не существовало 22 февраля, 11:11

Власть

Вакцинация от COVID-19 нужна как можно скорее: эксперт объяснил причины

22 февраля, 11:07

Новости У24

Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот

“Пригласили Селезнева, и полкоманды начали бухать”: босс клуба прошелся по ветерану 22 февраля, 11:03

ЧУ по футболу

“Одна из лучших”: Зеленский прокомментировал поставки вакцин CoviShield в Украину 22 февраля, 11:01

Власть

В Украине отреставрируют около 150 объектов культурного наследия 22 февраля, 10:52

Украина

Фанаты обматерившей визажистов Инстасамки сжигают билеты на ее концерт: фото 22 февраля, 10:43

Звездно

Умер приемный отец Тевеса: его усыновили после того, как мать ушла, а родного отца убили 22 февраля, 10:43

Футбол

Украина и Польша попросили Байдена помочь с “Северным потоком – 2”. Главные тезисы обращения 22 февраля, 10:42

Экономика

В Черниговской области фура упала с моста в реку (фото) 22 февраля, 10:25

Другие регионы

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня