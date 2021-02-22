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Дело Навального: в ЕС анонсировали санкции против России

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Глава МИД Люксембурга отметил, что Брюссель не потерпит нарушения прав человека

Евросоюз вероятнее всего введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью DW.

Его слова прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении России.

Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

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Ассельборн отметил, что Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. В РФ отказались выполнить это требование.

Как известно, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. Навальный обращался в Европейский суд еще 20 января, то есть до решения заменить ему условный срок на реальный.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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