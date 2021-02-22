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Британия призовет ООН отреагировать на нарушение прав человека в России и Беларуси

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Лондон также обеспокоен ситуацией в Китае и Мьянме

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 22 февраля, призовет Организацию Объединенных Наций принять меры против систематических нарушений прав человека в России, Беларуси, Китае и Мьянме.

Об этом говорится в подготовленном им выступлении в Совете ООН по правам человека, выдержки из которого распространил британский МИД, передает Bloomberg.

Что касается России, то Рааб укажет на "позорное" обращение с лидером оппозиции Алексеем Навальным и подчеркнет, что страна "не выполняет свои международные обязательства".

Глава МИД Великобритании также намерен объявить о "кризисе прав человека" в Беларуси после "жестокого подавления" президентом Александром Лукашенко протестов.
Помимо этого в Лондоне обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае и Мьянме.

По данным МИД, Рааб скажет, что ситуация в китайской провинции Синьцзян "выходит за все рамки", и заявит о сообщениях о пытках, принудительном труде и стерилизации женщин, которые происходят там в "промышленных масштабах".

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Он также осветит нарушения в Мьянме и призовет военных этой страны уйти и освободить гражданских лидеров.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского Союза 22 февраля обсудят "соразмерную реакцию на дело Навального" и могут ввести новые санкции против России.

Мы также сообщали, что США приняли решение ввести запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, которые могли быть причастны к протестам в стране.

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Доминик Рааб

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