В Мьянме растет количество жертв среди протестующих
Убиты двое, ранены по меньшей мере шесть человек
В Мьянме, где в пятницу от огнестрельного ранения умерла протестующая, очередные столкновения демонстрантов с силовиками привели к новым жертвам – 20 февраля от пуль погибли два человека в городе Мандалай.
Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, в субботу еще как минимум шесть протестующих получили ранения, когда полиция и солдаты открыли огонь по людям. В результате столкновения в Мандалае 20 февраля стало самым кровопролитным за более чем две недели протестов во всей Мьянме.
Силовики также применяли против протестующих во втором по величине городе страны слезоточивый газ и водометы.
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Напомним, 19 февраля в Мьянме скончалась 20-летняя девушка, получившая ранение в голову во время разгона демонстрантов – она стала первой жертвой среди протестующих.
1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генерала Мин Аунг Хлайна. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.
На прошлой недели появились сообщения, что силы безопасности открыли огонь для разгона демонстрантов в нескольких городах, а в населенные пункты ввели военную технику, также сообщалось об отключении интернета.
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