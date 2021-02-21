В Ирландии гостиницы и рестораны не будут работать до середины лета
90% новых заражений в стране приходится на “британскую” мутацию COVID
В Ирландия отели, бары, рестораны и другие предприятий в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрыты по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил премьер-министр страны Микал Мартин, передает местное издание RTE.
"Возможность открытия гостиниц до середины лета рассматриваться не будет", – заявил Мартин.
По его словам, на данный момент уровень заражения коронавирусом в стране еще слишком высок.
"Любое ослабление ограничений должно быть медленным и осторожным из-за угрозы со стороны новых штаммов вируса", – добавил премьер.
Как отмечает издание, в Ирландии заведения общепита и гостиницы были закрыты большинство времени в течение последнего года, а в конце декабря в стране ввели локдаун.
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Около 90 процентов новых заражений в Ирландии приходится на "британскую" мутацию.
Напомним, в Ирландии в ходе вакцинации от коронавируса зафиксировали более 80 сообщений о побочных эффектах после прививки.
Мы также сообщали, что в Великобритании обнаружили еще один вариант COVID-19 с вызывающим беспокойство набором мутаций, который должен стать объектом серьезных исследований.
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