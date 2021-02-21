Россия пытается наладить контакты с администрацией Байдена

РФ хочет сотрудничать по коронавирусу и космосу

Кремль направил администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена запросы на организацию первых контактов – хотят обсудить космос, Арктику и борьбу с коронавирусом и рассчитывают на "прагматичное сотрудничество".

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает российское РБК."Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме, – мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе", – сообщил посол.

Россия хочет сотрудничать с США в частности по таким направлениям, как стратегическая стабильность, космос, Арктика, борьба с пандемией коронавируса и др. А также Кремль рассчитывает на "продолжение диалога" по Афганистану и Сирии.

При этом российский посол не сомневается, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Москву и уверен, что ослабить напряженность в отношениях не удастся, "пока стороны не начнут разговаривать".

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