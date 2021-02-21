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Россия отказалась освободить Навального. Европа готовит ответ

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Европейские министры обсудят вопрос уже завтра

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ об Алексее Навальном в понедельник, 22 февраля. Они подготовят ответ на решение российского суда, который признал законной замену условного срока Навального на реальный.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Россия отказалась освободить Навального. Европа готовит ответ

"Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник", – написал Боррель.

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Ранее Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. В РФ отказались выполнить это требование.

Как известно, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. Навальный обращался в Европейский суд еще 20 января, то есть до решения заменить ему условный срок на реальный.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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