Неожиданные итоги: ученые раскрыли эффективность COVID-вакцины Pfizer
Препарат предотвращает передачу коронавируса на 89,4%
Ученые выяснили, что COVID-вакцина от компании Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование Минздрава Израиля.
"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", – сказано в материале.
Итоги были "в действительности неожиданно однозначны", отметило издание. При этом британский вариант коронавируса уже во время исследования был доминирующим (81%).
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Как сообщалось ранее, южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer. Исследования показали, что вирус приводит к выработке меньшего количества антител.
Также мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.
Ранее сайт "Сегодня" собрал самую важную информацию о вакцинах Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Они в ближайшее время поступят в Украину.
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