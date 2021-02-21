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Неожиданные итоги: ученые раскрыли эффективность COVID-вакцины Pfizer

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Препарат предотвращает передачу коронавируса на 89,4%

Ученые выяснили, что COVID-вакцина от компании Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование Минздрава Израиля.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", – сказано в материале.

Итоги были "в действительности неожиданно однозначны", отметило издание. При этом британский вариант коронавируса уже во время исследования был доминирующим (81%).

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Как сообщалось ранее, южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer. Исследования показали, что вирус приводит к выработке меньшего количества антител.

Также мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самую важную информацию о вакцинах Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Они в ближайшее время поступят в Украину.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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