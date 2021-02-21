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Насилие и взрывы: в Испании продолжаются беспорядки из-за приговора рэперу (фото)

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Люди кидали в полицейских бутылки и камни, строили баррикады и поджигали их

В Испании продолжаются протесты из-за приговора рэперу Пабло Аселя, которого признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны.

Об этом сообщает Reuters.

В Барселоне собралось около шести тысяч митингующих. Полицейские пытались их прогнать, стреляя пенопластовыми пулями. Однако люди в ответ кидали бутылки и камни, строили баррикады и поджигали их.

Насилие и взрывы: в Испании продолжаются беспорядки из-за приговора рэперу (фото)

Reuters / ALBERT GEA

Участники протеста атаковали магазины на престижной улице города, проспекте Грасия, а также разбили окна в знаменитом концертном зале.

Правоохранители задержали девять человек, троим из них еще не исполнилось 18 лет. Некоторые были арестованы из-за ограблений.

Насилие и взрывы: в Испании продолжаются беспорядки из-за приговора рэперу (фото)

Reuters / NACHO DOCE

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Также сообщается, что девять человек получили травмы в ходе протестов, двоих из них госпитализировали.

В Мадриде демонстрация прошла мирно, а в северных городах – Памплона и Лерида – полиция выдвинула обвинения протестующим.

Насилие и взрывы: в Испании продолжаются беспорядки из-за приговора рэперу (фото)

Reuters / ALBERT GEA

Почему люди вышли на протесты?

Рэпера Пабло Аселя осудили за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии, в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцам заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO.

12 февраля он должен был добровольно прибыть в тюрьму, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в университете вместе со сторонниками.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года в Испании прошли массовые протесты против карантина, на которых также происходили столкновения между протестующими и правоохранителями.

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