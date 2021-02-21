Евросоюз 22 февраля рассмотрит новые санкции против России

В Европе готовят реакцию на приговор Навальному

Главы внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского Союза 22 февраля обсудят "соразмерную реакцию на дело Навального" и могут ввести новые санкции против России.

Об этом сообщил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг, передает DW.

Шалленберг считает, что санкции против отдельных лиц РФ за нарушения прав человека получат широкую поддержку.

Ожидается, что главы МИД государств ЕС попросят Европейскую службу внешнеполитической деятельности представить список лиц и компаний, в отношении которых в ближайшее время будет введен запрет на въезд и заморозка активов.

При этом Шалленберг подчеркнул, что упомянутый перечень должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.

В тренде

Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы, а не просто комментировать события в России и угрожать санкциями.

"Нам нужна двухпутная политика – проведение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", – заявил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша разрабатывают "список Навального", который в ближайшее время будет подан в официальные ведомства ЕС.

2 февраля суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным принял решение отменить условный срок, к которому его приговорили ранее, и приговорить к реальному – 3,5 года колонии общего режима.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

Австрия

ЕС

санкции

Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев “побочки” после вакциныЕвросоюз Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?Евросоюз Европарламент призвал Украину запретить сайт “Миротворец”Евросоюз Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6295 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Граната взорвалась в руках: на Львовщине погибли двое мужчин (видео)

Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

“Занимайте места”: соцсети готовятся “встречать” Марченко-политика

Все новости

Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назад 21 февраля, 07:40

Экономика

Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на 21 февраля (карта) 21 февраля, 07:24

Украина

Евросоюз 22 февраля рассмотрит новые санкции против России 21 февраля, 06:58

Евросоюз

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака 21 февраля, 06:40

Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день 21 февраля, 06:19

Психо



В Мьянме растет количество жертв среди протестующих 21 февраля, 06:17

Другие страны

Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ 21 февраля, 05:39

Другие страны

Facebook и Австралия возобновили переговоры о доступе к новостям 21 февраля, 04:57

США

В США при стрельбе в магазине оружия погибли три человека (фото) 21 февраля, 04:20

США

В Ирландии гостиницы и рестораны не будут работать до середины лета 21 февраля, 03:46

Другие страны

Обломки падали во дворы: в США у пассажирского самолета загорелся двигатель (фото, видео)

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран: опасается ограничения инспекций ядерных объектов 21 февраля, 02:24

Другие страны

Россия пытается наладить контакты с администрацией Байдена 21 февраля, 01:47

Россия

“Русские – пустоголовые”: россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьяной 21 февраля, 01:20

Другие

Прожил в США более 60 лет: Германии выдали бывшего охранника концлагеря 21 февраля, 00:59

США

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове 21 февраля, 00:40

Футбол

Трамп впервые после отставки выступит на публике на следующей неделе – СМИ 21 февраля, 00:23

США

“Нырну в ледяную воду ради свитера”: болельщики приплыли на хоккей в НХЛ на лодках

Украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом NASA (видео)

Тайсона выбили за канаты ринга: видео скандального нокаута в России

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня