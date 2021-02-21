В мире

“Что вы так много кушаете?”: Жириновский предложил лимит веса для россиян

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Политик рассказал, сколько должен весить простой россиянин и сколько чиновник

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предлагает установить в России норму веса для человека, о котором должно заботиться государство: простой россиянин – до 80 кг, чиновник – до 100 кг. Видео его выступления опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Он считает, что россияне слишком много едят.

“Нужно какие-то лимиты устанавливать. Понимаете, очень-очень крупный человек, толстый безмерно – это ведь большие расходы государства. Его нужно лечить, давать ему диету. Вот люди, которые себя нормально чувствуют, они от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал – 80 кг давайте установим (лимит)”, – заявил Жириновский.

По материалам: Сегодня

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