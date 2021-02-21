Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме

В Великобритании представили новый план вакцинации от COVID-19

Правительство Великобритании хочет предоставить первую дозу вакцины против коронавируса каждому взрослому жителю страны до 31 июля. Это на месяц раньше, чем ожидалось ранее. Новые планы также направлены на то, чтобы все люди старше 50 лет или имеющие сопутствующие заболевания, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая. Сейчас прививки предлагают людям в возрасте 65-69 лет.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что у страны есть возможность реализовать такие планы. Уверенность министра не поколебало даже то, что производители двух вакцин, которые использует Британия, – Pfizer и AstraZeneca – испытывают проблемы с поставками в Европу.

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Вакцинация населения от COVID-19 в Британии стартовала 8 декабря 2020 года. Прививки уже получили более 17,2 млн человек – это почти треть взрослого населения страны.

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По материалам: Сегодня