В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)
Ремонтные работы могли спровоцировать обрушение
В России в городе Норильск на горно-обогатительной фабрике обрушилась галерея одного из цехов, погиб по меньшей мере один человек.
Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.
Предварительно, на фабрике шли ремонтные работы.
Фото: главное управление МЧС по Красноярскому краю
Под завалами оказались по меньшей мере шесть человек, четверых удалось спасти, поиски еще двух человек продолжаются.
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Как позже сообщили СМИ, один из пострадавших скончался.
"Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение", – говорится в сообщении.
Недавно в России в Самарской области произошло ДТП, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом.
Также ранее в России самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.
Сообщалось также, что в России в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое граждан Украины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную больницу.
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