В мире

В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read

Ремонтные работы могли спровоцировать обрушение

В России в городе Норильск на горно-обогатительной фабрике обрушилась галерея одного из цехов, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Предварительно, на фабрике шли ремонтные работы.

В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

Фото: главное управление МЧС по Красноярскому краю

Под завалами оказались по меньшей мере шесть человек, четверых удалось спасти, поиски еще двух человек продолжаются.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Как позже сообщили СМИ, один из пострадавших скончался.

"Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение", – говорится в сообщении.

Недавно в России в Самарской области произошло ДТП, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом.

Также ранее в России самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Сообщалось также, что в России в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое граждан Украины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
мчс
обрушение
Норильск

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)“Как дела, петушок?”. Гончаренко “потроллил” пропагандиста СоловьеваВласть В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)Россиянину ввели вакцину “Спутник V”, и через пять дней он умерРоссия В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)“Вы дочка Путина?”. “Родственница” президента РФ прокомментировала расследование об “отце”Россия В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)“Такова доля начальства”: Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6531 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • “Не нужно оформлять на жен”: Данилов объяснил введение санкций против Оксаны Марченко
  • Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип
  • На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Все новости

  • Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

    20 февраля, 05:24
    Психо

  • В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

    20 февраля, 04:08
    Россия

  • Марсоход Perseverance отправил NASA первые цветные снимки

    20 февраля, 03:31
    США

  • США пообещали Украине поддержку в борьбе с российской агрессией

    20 февраля, 02:48
    США

  • Скачок заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковске: Ляшко объяснил, что происходит

    20 февраля, 01:21
    Украина

  • Кто виноват и что делают: Ляшко пояснил, когда все-таки начнут вакцинировать украинцев

    20 февраля, 00:52
    Украина

  • Форвард сборной Украины в отличной форме: Яремчук забил 17-й гол в сезоне

    20 февраля, 00:35
    Футбол

  • В мини платье и чулках: огненная серия фото невесты украинского футболиста

    20 февраля, 00:06
    Футбол

  • Скачок новых случаев COVID-19 в Украине был ожидаемым – Ляшко

    19 февраля, 23:58
    Украина

  • Восстановления G8 не будет: у Байдена не хотят звать Путина

    19 февраля, 23:53
    США

  • Это они зря! Златана Ибрагимовича оскорбили на этнической почве

    19 февраля, 23:30
    Футбол

  • Только Путин может прекратить войну на Донбассе – Данилов

    19 февраля, 23:29
    Власть

  • Ярмоленко отказался от трансферов в богатые клубы ради сборной Украины

    19 февраля, 23:13
    Футбол

  • “Там будут депутаты”: Данилов анонсировал новые “интересные” санкции

    19 февраля, 23:09
    Украина

  • Худшая футбольная форма в истории: дизайн придумал владелец ранчо

    19 февраля, 22:50
    Футбол

  • Как мокрое горит: Данилов эмоционально прокомментировал введение санкций против Медведчука

    19 февраля, 22:43
    Власть

  • В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

    Жена Пидручного потроллила биатлониста: “Это не последний чемпионат, который ты профукал”

  • Второй рекорд за сутки. Биткоин подорожал до 55 тысяч долларов

    19 февраля, 22:21
    Криптовалюта

  • “Не нужно оформлять на жен”: Данилов объяснил введение санкций против Оксаны Марченко

    19 февраля, 22:21
    Власть

  • Россия сливает Медведчука – известный политик о санкциях СНБО
    В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

    19 февраля, 22:16
    Новости У24

В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Решение СНБО о новых санкциях основывается на материалах СБУ – Баканов

2 часа ago

Резкое потепление: синоптики шокировали прогнозом погоды на 20 февраля

2 часа ago

Курс валют на вечер 19 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

3 часа ago

Форвард Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button