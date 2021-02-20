В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами – подробности
Известно о трех пострадавших гражданах Украины
В Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Twitter.
Автокатастрофа произошла утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир.
"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", – сказано в сообщении.
По словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко, ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением или заснул.
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"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно", – добавил он.
Дипломат также добавил, что один из украинцев получил тяжелую травму, у двух других – более легкие.
Как сообщалось ранее, возле украинского-польской границы в Раве-Русской вследствие погодных условий съехал в кювет пассажирский автобус TEMSA с сообщением Львов — Вильнюс.
Также мы писали, что в Киеве на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.
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