Новая Зеландия начала вакцинацию населения: чем прививают граждан

В стране используют прививки Pfizer

Новая Зеландия присоединилась к списку стран, в которых идет национальная кампания по иммунизации населения от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Иммунизация новозеландцев началась 19 февраля. В этой стране используют препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

Первыми перед более широкой кампанией привили небольшую группу медиков в Окленде. В первой очереди вакцинации в этой стране – сотрудники пограничных служб и работники, связанные с изоляцией и карантином инфицированных.

Власти надеются вакцинировать все 5-миллионное население этой страны за год.

В Австралии, где также одобрили вакцину Pfizer, начало иммунизации запланировано на 22 февраля. Здесь первыми вакцину получат работники гостиниц и медучреждений, а также постояльцы домов престарелых. В планах властей вакцинировать всех 25 млн австралийцев к октябрю.

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Ни в одной из этих стран за последние 24 часа новых случаев COVID-19 не обнаружили.

В целом с начала пандемии в Австралии зарегистрировали чуть менее 29 тыс. случаев инфицирования, из которых 909 закончились летально, а в Новой Зеландии – 2350 и 26 случаев соответственно.

Напомним, что в Украине старт вакцинации был запланирован на 15 февраля, однако из-за технических проблем этого не случилось.

Однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что даже с вакцинацией миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

По материалам: Сегодня