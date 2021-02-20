В мире

Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 3 minutes read

Утром Навального доставили в суд из СИЗО “Матросская тишина”

Суд признал законным замену условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Об этом сообщает Штаб Навального в Москве.
Так, суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в “Матросской тишине”, Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.

"Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение", – выступил Навальный с последним словом.

Как пишут СМИ, Алексей Навальный отправится в колонию уже на следующей неделе.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Так, около 10 утра Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", где он сидит после ареста. Полиция усилила меры безопасности вокруг суда, но ситуация там спокойная.

Отметим, сегодня в России должно пройти два судебных заседания по заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Заседания проходят в здании Бабушкиного суда Москвы.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

суд
приговор
судебное заседание
Алексей Навальный

Источник:

Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному“Как дела, петушок?”. Гончаренко “потроллил” пропагандиста СоловьеваВласть Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор НавальномуРоссиянину ввели вакцину “Спутник V”, и через пять дней он умерРоссия Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному“Вы дочка Путина?”. “Родственница” президента РФ прокомментировала расследование об “отце”Россия Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор НавальномуБайден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному“Такова доля начальства”: Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор НавальномуРоссия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6295 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • День памяти героев Небесной Сотни: как Украина чтит погибших на Майдане (фото и видео)
  • “Не нужно оформлять на жен”: Данилов объяснил введение санкций против Оксаны Марченко
  • Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип

Все новости

  • Даже соцсети не ведет на русском: звезда UFC не хочет жить в России

    20 февраля, 11:52
    MMA

  • Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

    День памяти героев Небесной Сотни: как Украина чтит погибших на Майдане (фото и видео)

  • В трех областях Украины закрывают кафе и рестораны

    20 февраля, 11:46
    Украина

  • Владимир Кличко готовится к “Бою века”: стала известна роль украинца

    20 февраля, 11:08
    Бокс

  • У Украины есть три сценария – военный эксперт о Донбассе
    Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

    20 февраля, 11:07
    Новости У24

  • Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

    20 февраля, 11:04
    Россия

  • Зеленский провел совещание по Крыму и Донбассу и поставил задачу министру обороны

    20 февраля, 11:03
    Власть

  • Ну вот и все: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

    20 февраля, 10:47
    Звездно

  • Вакцин от COVID-19 будет вдвое больше: Pfizer увеличит объемы производства

    20 февраля, 10:40
    Другие страны

  • Муж не пустил тренера сборной Ирана на чемпионат мира. Как такое вообще возможно?

    20 февраля, 10:39
    Другие

  • “Благодарны за свободу”: Шмыгаль почтил память Небесной Сотни

    20 февраля, 10:26
    Власть

  • Елена Зеленская во всем черном почтила память Героев Небесной Сотни

    20 февраля, 10:10
    Модно

  • В Карпатах возможен сход лавин

    20 февраля, 10:10
    Украина

  • 20 февраля, 10:04

    Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика)

    Подробности

  • Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом

    20 февраля, 09:51
    Теннис

  • “Мы не имеем права забыть”: Зеленский почтил память героев Небесной Сотни (фото, видео)

    20 февраля, 09:46
    Украина

  • 15-й тур УПЛ: анонс, трансляции, котировки

    20 февраля, 09:22
    ЧУ по футболу

  • США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров

    20 февраля, 09:11
    США

  • Меган и Гарри отказались от титула: кто еще из королевских наследников сделал так же

    20 февраля, 09:08
    Звездно

  • ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть женскую эстафету

    20 февраля, 09:00
    Биатлон

Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

WhatsApp расскажет о правилах передачи персональных данных

2 часа ago

ЦИК зарегистрировала уже девять кандидатов на довыборах в Раду

2 часа ago

Капитализация биткоина впервые в истории достигла $1 триллиона

3 часа ago

Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button