Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному
Утром Навального доставили в суд из СИЗО “Матросская тишина”
Суд признал законным замену условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.
Об этом сообщает Штаб Навального в Москве.
Так, суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в “Матросской тишине”, Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.
"Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение", – выступил Навальный с последним словом.
Как пишут СМИ, Алексей Навальный отправится в колонию уже на следующей неделе.
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Так, около 10 утра Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", где он сидит после ареста. Полиция усилила меры безопасности вокруг суда, но ситуация там спокойная.
Отметим, сегодня в России должно пройти два судебных заседания по заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Заседания проходят в здании Бабушкиного суда Москвы.
Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.
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Источник:
Сегодня
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