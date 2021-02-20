Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

Утром Навального доставили в суд из СИЗО “Матросская тишина”

Суд признал законным замену условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Об этом сообщает Штаб Навального в Москве.

Так, суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в “Матросской тишине”, Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.

"Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение", – выступил Навальный с последним словом.

Как пишут СМИ, Алексей Навальный отправится в колонию уже на следующей неделе.

В тренде

США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Так, около 10 утра Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", где он сидит после ареста. Полиция усилила меры безопасности вокруг суда, но ситуация там спокойная.

Отметим, сегодня в России должно пройти два судебных заседания по заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Заседания проходят в здании Бабушкиного суда Москвы.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









суд

приговор

судебное заседание

Алексей Навальный

Источник:

Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

“Как дела, петушок?”. Гончаренко “потроллил” пропагандиста СоловьеваВласть Россиянину ввели вакцину “Спутник V”, и через пять дней он умерРоссия “Вы дочка Путина?”. “Родственница” президента РФ прокомментировала расследование об “отце”Россия Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША “Такова доля начальства”: Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6295 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

День памяти героев Небесной Сотни: как Украина чтит погибших на Майдане (фото и видео)

“Не нужно оформлять на жен”: Данилов объяснил введение санкций против Оксаны Марченко

Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип

Все новости

Даже соцсети не ведет на русском: звезда UFC не хочет жить в России 20 февраля, 11:52

MMA

День памяти героев Небесной Сотни: как Украина чтит погибших на Майдане (фото и видео)

В трех областях Украины закрывают кафе и рестораны 20 февраля, 11:46

Украина

Владимир Кличко готовится к “Бою века”: стала известна роль украинца 20 февраля, 11:08

Бокс

У Украины есть три сценария – военный эксперт о Донбассе

20 февраля, 11:07

Новости У24



Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному 20 февраля, 11:04

Россия

Зеленский провел совещание по Крыму и Донбассу и поставил задачу министру обороны 20 февраля, 11:03

Власть

Ну вот и все: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом 20 февраля, 10:47

Звездно

Вакцин от COVID-19 будет вдвое больше: Pfizer увеличит объемы производства 20 февраля, 10:40

Другие страны

Муж не пустил тренера сборной Ирана на чемпионат мира. Как такое вообще возможно? 20 февраля, 10:39

Другие

“Благодарны за свободу”: Шмыгаль почтил память Небесной Сотни 20 февраля, 10:26

Власть

Елена Зеленская во всем черном почтила память Героев Небесной Сотни 20 февраля, 10:10

Модно

В Карпатах возможен сход лавин 20 февраля, 10:10

Украина

20 февраля, 10:04 Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика) Подробности

Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом 20 февраля, 09:51

Теннис

“Мы не имеем права забыть”: Зеленский почтил память героев Небесной Сотни (фото, видео) 20 февраля, 09:46

Украина

15-й тур УПЛ: анонс, трансляции, котировки 20 февраля, 09:22

ЧУ по футболу

США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров 20 февраля, 09:11

США

Меган и Гарри отказались от титула: кто еще из королевских наследников сделал так же 20 февраля, 09:08

Звездно

ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть женскую эстафету 20 февраля, 09:00

Биатлон

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня