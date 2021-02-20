Индия даст Украине 500 тысяч доз своей вакцины: что о ней известно

На заключение сделки повлияло личное обращение Зеленского к Моди

Пока в Украине ожидают начала национальной кампании по вакцинации от коронавируса, Индия согласилась передать нашей стране полмиллиона доз своей вакцины.

Об этом 20 февраля сообщили на Facebook-странице индийского посольства в Украине.

Речь идет о 500 тысячах доз вакцины Covishield, которая производится Индийским институтом сыворотки (Serum). Лекарство должно поступить до конца этого месяца.

Как утверждают дипломаты, это стало возможным, благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского к премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также усилиям индийского посла Партхи Сатпати. Однако, очевидно, не обошлось и без участия министра здравоохранения Максима Степанова, который накануне как раз вылетел в Индию.

/ Фото: Reuters

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Что такое Covishield?

Covishield (буквально "ковищит") – это совместная разработка британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. По данным индийского фармрегулятора, ее эффективность составляет 72%.

Кроме Индии, ее применение ранее уже одобрили Аргентина, Бангладеш, Афганистан и ЮАР, но последняя позже отказалась ее использовать.

Напомним, что национальная кампания по вакцинации населения Украины должна была начаться на этой неделе, но ее перенесли с 15 февраля на начало следующей недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это "трудностями логистического и бюрократического характера".

По материалам: Сегодня