7 лет оккупации. Чехия жестко осудила Россию за Крым
Чешский МИД перечислил преступления оккупантов полуострова
В годовщину начала российской агрессии в Крыму Чехия осудила начало оккупации полуострова и потребовала ее прекратить.
Об этом заявил чешский МИД.
"Чешская Республика призывает Российскую Федерацию уважать международное право и положить конец продолжающейся оккупации украинской территории", – гласит коммюнике, опубликованное 20 февраля Министерством иностранных дел.
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Прага обвинила оккупационные власти Крыма в нарушении основных прав человека, преследовании активистов, политически мотивированных судах и целенаправленном ущемлении прав крымских татар и других нацменьшинств.
Помимо того, милитаризация полуострова и ограничение свободного судоходства в Керченском проливе и Азовском море являются грубым нарушением международного права и угрозой стабильности и безопасности в Европе, подчеркнули дипломаты.
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Вдобавок к этому, действия оккупантов привели к экологическому опустошению Крыма.
"Даже учитывая свой исторический опыт, Чешская Республика не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО, а также другими международными партнерами решительно осуждает ее", – подчеркнули в МИД, выразив "безоговорочную поддержку" суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Кроме того, Прага потребовала от Москвы прекратить нарушения прав человека, освободить политзаключенных, уважать международное право и прекратить оккупацию украинской территории.
Напомним, что ранее на этой неделе украинский МИД пообещал внести на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН информацию об обысках и задержаниях журналистов и активистов в Крыму.
По материалам: Сегодня