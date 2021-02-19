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“За подрыв демократии”: США ввели санкции против белорусских чиновников

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США осуждают протесты в Беларуси

Власти США приняли решение ввести запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, которые могли быть причастными к протестам в стране.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

За "подрыв демократии" ограничения ввели против чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, которые совершили противоправные действия в отношении демонстрантов.

В списке также находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".

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Недавно группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Как сообщалось ранее, в ЕС обеспокоены применением силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку Навального в России, на которых 31 января задержали более 5000 человек.

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