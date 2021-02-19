“За подрыв демократии”: США ввели санкции против белорусских чиновников
США осуждают протесты в Беларуси
Власти США приняли решение ввести запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, которые могли быть причастными к протестам в стране.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
За "подрыв демократии" ограничения ввели против чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, которые совершили противоправные действия в отношении демонстрантов.
В списке также находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".
В тренде
США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году
Недавно группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Как сообщалось ранее, в ЕС обеспокоены применением силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку Навального в России, на которых 31 января задержали более 5000 человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
США
протесты
Беларусь
санкции
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Спят в “клоповниках” и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны “Мы не жили, мы не спали”: что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+6237 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Комфортная победа в Израиле: “Шахтер” обыграл “Маккаби”
- “Да вср*лаcь мне ваша мова”: еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал
- Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Все новости
-
“За подрыв демократии”: США ввели санкции против белорусских чиновников
19 февраля, 03:42
Другие страны
-
Украина не будет отходить от Минских соглашений, которые нарушает РФ – Резников
19 февраля, 02:36
Власть
-
В Израиле детеныш кита погиб из-за разлива нефтепродуктов (фото)
19 февраля, 02:02
Другие страны
-
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg
19 февраля, 01:17
США
-
“Не победить нас российской армии”: в Киеве почтили память Небесной Сотни песнями и маршем (фото)
19 февраля, 00:36
Другие новости
-
-
Как сыграли “Динамо” и “Шахтер”: результаты 1/16 Лиги Европы
19 февраля, 00:12
Футбол
-
Поднялся после нокдауна и замесил соперника: бой-триллер из дивизиона Усика
-
Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин от COVID-19
19 февраля, 00:05
Украина
-
“Маккаби” – “Шахтер”: видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
-
Колесников предложил выход из кризиса повышения цен на продукты
18 февраля, 23:53
Новости У24
-
Комфортная победа в Израиле: “Шахтер” обыграл “Маккаби”
-
“Разумный компромисс”: Зеленский поддержал льготную растаможку “евроблях”
18 февраля, 23:47
Власть
-
Нужно перестать обманывать пенсионеров и бюджетников – Колесников о проблеме с ФОПами
18 февраля, 23:39
Новости У24
-
В Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию
18 февраля, 23:32
Украина
-
Ровер Perseverance приземлился на Марсе: первое фото после посадки
-
Есть ли предел совершенству? Украинская волейболистка показала идеальную фигуру
18 февраля, 23:01
Другие
-
Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал сроки
18 февраля, 22:41
Власть
-
“Таблеточный” челлендж: новые подробности отравления школьника в Киеве
18 февраля, 22:40
Другие новости
-
Легендарный футболист заработал миллион подписчиков одним фото
18 февраля, 22:39
Футбол
-
“Сильно поссоримся, Макс”: “слуги народа” на повышенных тонах обсудили Майдан
18 февраля, 22:32
Новости У24
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня