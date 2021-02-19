ВОЗ проверяет связь барсуков и кроликов с распространением COVID-19
Эти животные могут переносить вирус
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о том, какую-то роль в распространении нового коронавируса могли сыграть барсуки и кролики, которых продавали на рынке в Ухане.
Об этом сообщает The Wall Steet Journal.
По словам экспертов ВОЗ, которые побывали в Ухане, на рынке продавали тушки хорьковых барсуков – их обнаружили в холодильниках.
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Исследователи выяснили, что животные не были заражены вирусом, но были способны его переносить. Продавали на рынке и кроликов. Они тоже могут переносить вирус.
Ранее в ВОЗ заявили, что считают "крайне маловероятным", что коронавирус завезли в Китай из-за границы.
Члены ВОЗ, которые исследовали возникновение коронавируса в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии мог быть большим, чем считалось ранее.
По материалам: Сегодня