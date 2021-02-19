ВОЗ проверяет связь барсуков и кроликов с распространением COVID-19

Эти животные могут переносить вирус

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о том, какую-то роль в распространении нового коронавируса могли сыграть барсуки и кролики, которых продавали на рынке в Ухане.

Об этом сообщает The Wall Steet Journal.

По словам экспертов ВОЗ, которые побывали в Ухане, на рынке продавали тушки хорьковых барсуков – их обнаружили в холодильниках.

Читайте также:

“Маккаби” – “Шахтер”: онлайн-трансляция поединка Лиги Европы

В тренде

США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году

Исследователи выяснили, что животные не были заражены вирусом, но были способны его переносить. Продавали на рынке и кроликов. Они тоже могут переносить вирус.

Ранее в ВОЗ заявили, что считают "крайне маловероятным", что коронавирус завезли в Китай из-за границы.

Члены ВОЗ, которые исследовали возникновение коронавируса в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии мог быть большим, чем считалось ранее.

По материалам: Сегодня