Вооруженное нападение на консульство Украины в Питере: есть раненые (видео)

Копы выясняют, имело ли нападение политическую подоплеку

В российском Санкт-Петербурге произошло вооруженное нападение на консульство Украины. Там сегодня, 19 февраля, мужчина ножом ранил охранника дипмиссии.

Об этом сообщает местное издание “Фонтанка”.

Как выяснили журналисты, в полдень в консульство Украины в Петербурге, расположенное на улице Бонч-Бруевича, 1б, пришёл мужчина с пачкой бумаг и пакетом. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе. В этот момент мужчина молча достал нож и ударил сотрудника консульства. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.

По материалам: Сегодня