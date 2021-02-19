В мире

Вооруженное нападение на консульство Украины в Питере: есть раненые (видео)

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Копы выясняют, имело ли нападение политическую подоплеку

В российском Санкт-Петербурге произошло вооруженное нападение на консульство Украины. Там сегодня, 19 февраля, мужчина ножом ранил охранника дипмиссии.

Об этом сообщает местное издание “Фонтанка”.

Как выяснили журналисты, в полдень в консульство Украины в Петербурге, расположенное на улице Бонч-Бруевича, 1б, пришёл мужчина с пачкой бумаг и пакетом. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе. В этот момент мужчина молча достал нож и ударил сотрудника консульства. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.

По материалам: Сегодня

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