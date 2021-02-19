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В Израиле продлили закрытие границ до марта

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Чтобы покинуть страну, нужно будет получить разрешение

В Израиле власти приняли решение продлить запрет на въезд и выезд из страны еще на две недели – до 6 марта.

Об этом сообщает Тhe Jerusalem Post.

Для въезда и выезда из Израиля необходимо будет получить специальное разрешение у комиссии по исключительным случаям.

Тем не менее карантинные ограничения в Израиле с 21 февраля смягчают. Теперь для людей с "зелеными паспортами", которые выдают переболевшим коронавирусом или вакцинированным, будут открыты отели и спортзалы.

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Также работу восстановят культурные площадки и бассейны.

У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на коронавирус.

Согласно последней статистике, в Израиле зафиксировали более 730 тысяч случаев коронавируса. От осложнений скончались более 5,4 тысячи больных COVID-19. В то время как выздоровели – более 680 тысяч.

Как известно, в Израиле уже начали COVID-вакцинацию иностранцев и будущих беженцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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