В Израиле детеныш кита погиб из-за разлива нефтепродуктов (фото)

Его длина достигала 10 метров

В Израиле на берег Ницан-Бич выбросило мертвого кита, который, вероятно, погиб из-за большого количества битума и других нефтепродуктов, который скопился у побережья.

Как передает The Jerusalem Post, первыми тушу у берега заметили серферы.

По словам инспектора Управления природы и парков Дэвида Халфона, погиб детеныш кита. Его длина достигала 10 метров.

Чаще всего обыкновенные киты вырастают до 20 метров в Средиземном море, а в океане – до 24 метров.

Фото: DAVID HALFON/NATURE AND PARKS AUTHORITY

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Эксперты связывают гибель кита со скоплением нефтепродуктов на пляжах из-за штормовой погоды. По их словам, это результат разлива нефти с морского судна, прошедшего вдоль побережья.

"Загрязнение пляжей, которое мы наблюдаем сегодня от Ницанима на юге до Рош-Ханикры на севере и вызванное вчерашним штормом, является одним из самых ужасных, которые мы когда-либо видели в Израиле", – сказал генеральный директор Управления природы и парков Шауль Гольдштейн.

Сейчас власти проводят оценку ситуации.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс был обнаружен скелет огромного морского млекопитающего – как предположили cотрудники местной службы по охране дикой природы, горбатого кита.

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