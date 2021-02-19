В Израиле детеныш кита погиб из-за разлива нефтепродуктов (фото)
Его длина достигала 10 метров
В Израиле на берег Ницан-Бич выбросило мертвого кита, который, вероятно, погиб из-за большого количества битума и других нефтепродуктов, который скопился у побережья.
Как передает The Jerusalem Post, первыми тушу у берега заметили серферы.
По словам инспектора Управления природы и парков Дэвида Халфона, погиб детеныш кита. Его длина достигала 10 метров.
Чаще всего обыкновенные киты вырастают до 20 метров в Средиземном море, а в океане – до 24 метров.
Фото: DAVID HALFON/NATURE AND PARKS AUTHORITY
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Эксперты связывают гибель кита со скоплением нефтепродуктов на пляжах из-за штормовой погоды. По их словам, это результат разлива нефти с морского судна, прошедшего вдоль побережья.
"Загрязнение пляжей, которое мы наблюдаем сегодня от Ницанима на юге до Рош-Ханикры на севере и вызванное вчерашним штормом, является одним из самых ужасных, которые мы когда-либо видели в Израиле", – сказал генеральный директор Управления природы и парков Шауль Гольдштейн.
Сейчас власти проводят оценку ситуации.
Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс был обнаружен скелет огромного морского млекопитающего – как предположили cотрудники местной службы по охране дикой природы, горбатого кита.
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