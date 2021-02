Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

Исследования показали, что он приводит к выработке меньшего количества антител

Южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

В рамках исследования ученые противопоставили клетки sars-cov-2 образцам крови 15 пациентов, которые ранее получили прививку. Как оказалось, количество антител, выработанных в результате контакта с южноафриканским штаммом, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант вируса.

При этом, по словам одного из исследователей Скотта Уивера, снижение иммунного ответа на 2/3 все равно можно считать "относительно хорошей защитой от нового варианта коронавируса".

В компании Pfizer, в свою очередь, отметили, что на данный момент не было обнаружено доказательств того, что разработанная ею вакцина не дает защиты от данного штамма.

Как сообщалось ранее, у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самую важную информацию о вакцинах Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Они в ближайшее время поступят в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Главное

По материалам: Сегодня