В мире

Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read

Исследования показали, что он приводит к выработке меньшего количества антител

Южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

В рамках исследования ученые противопоставили клетки sars-cov-2 образцам крови 15 пациентов, которые ранее получили прививку. Как оказалось, количество антител, выработанных в результате контакта с южноафриканским штаммом, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант вируса.

При этом, по словам одного из исследователей Скотта Уивера, снижение иммунного ответа на 2/3 все равно можно считать "относительно хорошей защитой от нового варианта коронавируса".

В тренде
Поздравляем, ты сядешь! Российские правоохранители выпустили “особое” видео для 14-летних

В компании Pfizer, в свою очередь, отметили, что на данный момент не было обнаружено доказательств того, что разработанная ею вакцина не дает защиты от данного штамма.

Как сообщалось ранее, у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самую важную информацию о вакцинах Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Они в ближайшее время поступят в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

ученые
исследование
штамм
вакцина
коронавирус
Pfizer

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученыеСпят в “клоповниках” и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученыеВ более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученыеНа Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые“Мы не жили, мы не спали”: что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученыеРоссия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученыеЗастрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла ТурцияУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6531 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • “Свобода слова Савика Шустера”: онлайн-трансляция
  • Люди массово делают фотки на Марсе. Как за одну минуту получить свой снимок
  • На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, инсульт, COVID-19 и несколько операций

Все новости

  • “Америка вернулась”. Главное из выступления Байдена на МКБ-2021

    19 февраля, 21:39
    США

  • “Сознательно помогают боевикам”: в СНБО рассказали о нефтеперерабатывающем заводе в РФ Медведчука и Марченко

    19 февраля, 21:34
    Власть

  • Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    Жесткое падение: россиянин потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся

  • Фаната “МЮ” жестоко разыграли соперники: отправили на свидание за 640 км с выдуманной девушкой

    19 февраля, 21:22
    Футбол

  • Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    Аппараты ИВЛ от Фонда Ахметова спасают жизни в Мирнограде

  • Переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил жесткое заявление о России
    Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    19 февраля, 21:18
    Новости У24

  • Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип

    19 февраля, 21:14
    Украина

  • Решение о новых санкциях основывается на материалах СБУ – Баканов

    19 февраля, 20:44
    Украина

  • Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    “Сильнее, Саша!” Усик провел необычную тренировку с мячом

  • Ткаченко о санкциях против Медведчука: “Врага наконец-то называют по имени”

    19 февраля, 20:40
    Власть

  • Кравчук о санкциях против Медведчука: Верю, что они не последние
    Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    19 февраля, 20:37
    Новости У24

  • Фото ужасной гематомы бойца MMA: с заплывшим глазом он провел еще два боя

    19 февраля, 20:19
    Бокс

  • Труба, санкции и чего ждать дальше – главные вопросы о новых решениях СНБО

    19 февраля, 20:05
    Авторские статьи

  • Осторожно, порно, или Почему не стоит увлекаться фильмами для взрослых

    19 февраля, 20:05
    Подкаст

  • “На силу отвечаем силой”: Кравчук о санкциях СНБО и борьбе с Россией
    Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    19 февраля, 20:01
    Новости У24

  • СБУ в Сумской области разоблачила видеопирата: продавал доступ к закодированным телеканалам

    19 февраля, 19:58
    Украина

  • “Манчестер Сити” отрекся от Месси. Кто подпишет скандальную звезду

    19 февраля, 19:55
    Футбол

  • Следом за морозами – потоп: готов ли Кличко опять спасать столицу

    19 февраля, 19:47
    Коммуналка

  • Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

    Нечего стесняться: звезды, которые научились принимать свои недостатки внешности

  • Превращение в слона — фейк или прорывная технология?

    19 февраля, 19:45
    PR

Южноафриканский коронавирус снижает эффективность вакцины Pfizer – ученые

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Карпатах 20-21 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность

46 минут ago

Несмотря на разрешение Минздрава: один матч УПЛ пройдет без зрителей

1 час ago

Израиль запустит наноспутник на ракете NASA

2 часа ago

Байден призвал Европу отстаивать целостность и суверенитет Украины

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button