Песков снова “прогнулся”: Путин давно заслужил звание генерала

В Кремле говорят, что у президента РФ очень много других дел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным.

Об этом сообщает информагентство Интерфакс.

"Наверняка президент это звание заслужил многократно", – сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.

"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и (у него – Ред.) очень много дел… Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством", – добавил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что полковник запаса Путин не является кадровым офицером.

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Напомним, это не первый раз, когда Песков прогибается перед Путиным. Ранее он назвал хозяина Кремля абсолютным трудоголиком, которому не жалко самого себя.

А вот Путин наоборот – не всегда понимает своего пресс-секретаря и считает, что иногда Песков несет "пургу".

А тем временем в Службе внешней разведки заявили, что Путин серьезно болен и в России готовят трансфер власти:

По материалам: Сегодня