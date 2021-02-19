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Переворот в Мьянме: 20-летняя протестующая умерла из-за ранения в голову

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
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Она стала первой жертвой среди демонстрантов

В Мьянме скончалась 20-летняя девушка, получившая ранение в голову во время разгона демонстрантов. Она стала первой жертвой среди протестующих.

Об этом сообщает Reuters.

После поступления в больницу Мья находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения – ее госпитализировали после того, как в столице страны Нейпьидо в нее выстрелил боевой пулей полицейский.

"Мне очень тяжело, ничего сказать я не могу", – отметил брат погибшей.

Девушка работала в продуктовом магазине. Ей исполнилось 20 лет уже после попадания в больницу.

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Напомним, в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну.

После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В воскресенье появились сообщения, что силы безопасности открыли огонь для разгона демонстрантов в нескольких городах, а в населенные пункты ввели военную технику. Также сообщалось об отключении интернета.

Подробнее о происходящем в Мьянме – читайте в материале "Сегодня".

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