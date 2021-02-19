В мире

Кремль хочет достроить “Северный поток – 2” до Дня России – разведка

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 3 minutes read

В ведомстве отметили, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы

Строительство газопровода "Северный поток – 2" планируют завершить до дня России – 12 июня. Чтобы успеть к этому сроку, рабочие пренебрегает технологическими процедурами.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В ведомстве назвали "Северный поток – 2" политическим проектом, который угрожает энергетической безопасности стран Европы.

"Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", – сказано в заявлении.

Также сообщается, что российские судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, несмотря на запрет.

В тренде
КНДР уходит в новый “трудный поход”

"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дню России", – пояснили в украинской разведке.

Как сообщалось ранее, 19 февраля в США опубликуют доклад о новых санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что они затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
газопровод
разведка
Северный поток 2

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка“Как дела, петушок?”. Гончаренко “потроллил” пропагандиста СоловьеваВласть Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведкаРоссиянину ввели вакцину “Спутник V”, и через пять дней он умерРоссия Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведкаБайден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка“Вы дочка Путина?”. “Родственница” президента РФ прокомментировала расследование об “отце”Россия Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка“Такова доля начальства”: Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведкаРоссия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6531 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Курс доллара в Украине вернулся к падению, а евро практически замер
  • Комфортная победа в Израиле: “Шахтер” обыграл “Маккаби”
  • “Да вср*лаcь мне ваша мова”: еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал

Все новости

  • Игрок “Шахтера”, хоть и не забил, попал в сборную Лиги Европы

    19 февраля, 13:45
    Футбол

  • В Украине собирают подписи за запрет TikTok: детский омбудсмен поддержал идею

    19 февраля, 13:36
    Украина

  • Кремль хочет достроить “Северный поток – 2” до Дня России – разведка

    19 февраля, 13:26
    Россия

  • СНБО обсудит важные вопросы и санкции: Верещук рассказала подробности
    Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка

    19 февраля, 13:24
    Новости У24

  • В Украине подешевеют импортные ткани и пряжа

    19 февраля, 13:20
    Бизнес

  • Майдан был важным и очень громким напоминанием начальству, что государство не равно Украина (укр.)

    19 февраля, 13:19
    Блоги Сергей Рачинский

  • Женщина нашла в поле тысячелетние украшения из золота и серебра (фото)

    19 февраля, 13:18
    Фаново

  • Шницель в оригинальном кляре: рецепт от Григория Германа

    19 февраля, 13:15
    Вкусно

  • Памяти легенды: как Карл Лагерфельд повлиял на мир моды

    19 февраля, 13:15
    Звездно

  • Вебинары от всеукраинского проекта “Бути поруч” – встречи с экспертами-онкологами и ответы на актуальные вопросы пациентов

    19 февраля, 13:10
    Актуально

  • Роковая женщина динамовца, забившего гол-красавец в ворота “Брюгге”

    19 февраля, 12:58
    Футбол

  • Под Ровно “неотложка” застряла в снегу: медик два километра нес пациента на плечах

    19 февраля, 12:52
    Украина

  • 19 февраля, 12:52

    Рада соберется на внеочередное заседание: депутаты назвали причину

    Подробности

  • Родители покойной Фриске продают квартиру дочери. Покупатель всех удивит

    19 февраля, 12:49
    Звездно

  • В Египте украинцы пострадали в ДТП, детали от посла
    Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка

    19 февраля, 12:46
    Новости У24

  • Украинцев ждет резкое потепление: прогноз погоды на выходные

    19 февраля, 12:45
    Украина

  • “Решение принимает лично Путин”: российский правозащитник о судьбе Навального
    Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка

    19 февраля, 12:38
    Новости У24

  • Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка

    В атаке отбивался локтем в челюсть: как “греческий бог” НБА уложил соперника

  • “Разговаривает сам с собой и смотрит на меня”: Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник

    19 февраля, 12:34
    Звездно

  • Для переселенцев в Харькове построят три общежития – Терехов

    19 февраля, 12:31
    Харьков

Кремль хочет достроить "Северный поток – 2" до Дня России – разведка

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В шаге от медали сборная Украины провела очередную гонку чемпионата мира по биатлону

1 час ago

Победители хакатонов от NASA посетят КБ «Южное»

2 часа ago

Конкурсы на госслужбу: предложения Зеленского к ветированному закону прошли комитет ВР

2 часа ago

Весна уже близко: синоптики дали прогноз погоды

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button