Кремль хочет достроить “Северный поток – 2” до Дня России – разведка
В ведомстве отметили, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы
Строительство газопровода "Северный поток – 2" планируют завершить до дня России – 12 июня. Чтобы успеть к этому сроку, рабочие пренебрегает технологическими процедурами.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
В ведомстве назвали "Северный поток – 2" политическим проектом, который угрожает энергетической безопасности стран Европы.
"Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", – сказано в заявлении.
Также сообщается, что российские судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, несмотря на запрет.
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"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дню России", – пояснили в украинской разведке.
Как сообщалось ранее, 19 февраля в США опубликуют доклад о новых санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что они затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".
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