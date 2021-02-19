Как коронавирус появился в Китае: в ВОЗ сделали заявление

Вирус не мог попасть в страну из-за границы

Во Всемирной организации здравоохранения считают "крайне маловероятным", что коронавирус завезли в Китай из-за границы.

Об этом заявил глава экспертной группы ВОЗ, которая посетила Китай для расследования причин пандемии, специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям Питер Бен Эмбарек, передает ТАСС.

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“Идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку – это не та идея, на которой мы фокусируемся. Мы фокусируемся на рынке в Ухане, в частности, на торговле замороженным мясом. Это совершенно другая линия трансмиссии. Здесь речь не идет о международной торговле", – заявил он.

Ранее в ВОЗ заявили, что Китай скрывал истинные масштабы заболеваемости COVID-19.

По материалам: Сегодня