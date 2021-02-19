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Израиль совместно с США разработает новую противоракетную систему

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
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Установка получит название “Хец-4”

Израиль вместе с США разрабатывает новую систему противоракетной обороны "Хец-4" ("Стрела-4").

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля и Агентство по ПРО США начали разработку системы "Хец-4", которая станет следующим поколением эндо/экзоатмосферных перехватчиков в системе вооружения "Хец". Она предназначена для противостояния широкому спектру угроз в регионе и заменит "Хец-2" в течение следующих десятилетий", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Израиль намерен улучшить свои оборонительные возможности в связи с разработкой баллистических ракет в странах Ближнего Востока.

Что известно о системе ПРО Израиля?

Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля состоит из четырех элементов: "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3".

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Система ПРО "Хец" перехватывает баллистические ракеты и ракеты большой дальности, установка "Праща Давида" – ракеты от малой до средней дальности, а система ПВО "Железный купол" – ракеты малой дальности и минометные снаряды.

Как сообщалось ранее, иранские военные провели запуск своей новой ракеты-носителя, впервые при этом использовав для этой цели твердое топливо.

Мы также писали, что в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

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