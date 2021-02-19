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ДТП с украинскими туристами в Египте – появились подробности (видео)

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Пострадавших доставили в местный госпиталь

В Египте произошла масштабная авария – туристический автобус вылетел на обочину. Среди пострадавших есть граждане Украины.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

В момент ДТП в автомобиле находились 60 пассажиров, в том числе и дети. Одна из украинок получила перелом позвоночника, у двух других – легкие травмы. Пострадавших доставили в местный госпиталь.

Посол Украины в Египте Евгений Микитенко рассказал, что авария произошла, вероятно, из-за того, что водитель потерял управление.

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"Происшествие произошло около шести часов утра. В автобусе было более 60 туристов из разных стран. Трое наших сограждан, один получил тяжелую травму, двое – более легкие. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Лечение оплачивает туристическая компания, которая страхует наших туристов", – рассказал он.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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