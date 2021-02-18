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В Испании митинги в поддержку рэпера снова переросли в беспорядки (видео)
Полиция применила резиновые пули и дубинки
В центре столицы Испании Мадриде митинг в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя к вечеру среды, 17 февраля, снова перерос в беспорядки и стычки с полицией.
Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.
Вначале сотни человек, собравшихся на главной площади, выкрикивали требования освободить музыканта, но затем протестующие начали ломать дорожные знаки и переворачивать мусорники. На одной из улиц возвели, а затем подожгли баррикаду.
Полиция применила против протестующих резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.
По материалам: Сегодня