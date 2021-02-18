В Испании митинги в поддержку рэпера снова переросли в беспорядки (видео)

Полиция применила резиновые пули и дубинки

В центре столицы Испании Мадриде митинг в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя к вечеру среды, 17 февраля, снова перерос в беспорядки и стычки с полицией.

Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Вначале сотни человек, собравшихся на главной площади, выкрикивали требования освободить музыканта, но затем протестующие начали ломать дорожные знаки и переворачивать мусорники. На одной из улиц возвели, а затем подожгли баррикаду.

Полиция применила против протестующих резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

По материалам: Сегодня