В Беларуси журналисток приговорили к двум годам тюрьмы за стрим протестов

Девушки настаивали, что просто выполняли свою работу

Минский суд приговорил к двум годам колонии журналисток польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщает TUT.by.

15 ноября женщины вели стрим с "Площади перемен". В это время там проходила акция памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко.

После разгона людей силовики ворвались в квартиру, откуда велся эфир, и задержали журналисток. Андреева и Чульцова настаивали, что просто выполняли свою работу.

По версии следствия, сотрудницы "Белсата" якобы осуществили сбор протестующих “путем озвучивания информации” в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта.

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