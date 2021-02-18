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В Беларуси журналисток приговорили к двум годам тюрьмы за стрим протестов

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Девушки настаивали, что просто выполняли свою работу

Минский суд приговорил к двум годам колонии журналисток польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщает TUT.by.

15 ноября женщины вели стрим с "Площади перемен". В это время там проходила акция памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко.

После разгона людей силовики ворвались в квартиру, откуда велся эфир, и задержали журналисток. Андреева и Чульцова настаивали, что просто выполняли свою работу.

По версии следствия, сотрудницы "Белсата" якобы осуществили сбор протестующих “путем озвучивания информации” в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта.

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Как сообщалось ранее, Беларусь направила документы на экстрадицию из Польши основателя оппозиционных Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Также мы писали, что лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало номинировали на Нобелевскую премию мира.

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