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Теперь еще и “финский”: в Финляндии обнаружили новую мутацию COVID-19

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Не все тесты могут выявить новый штамм

В Финляндии обнаружили абсолютно новый вариант коронавируса – Fin-796H, которому одновременно присущи свойства штаммов, ранее обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Об этом сообщила финская лаборатория Vita Laboratoriot Oy.

Специалисты лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестную мутацию коронавируса в одном из образцов, привезенных с юга Финляндии.

"В мире уже обнаружено несколько вариантов коронавируса. Почти все они являются мутациями британского или южноафриканского вариантов, бразильского или японского. Вариант, который выявлен в Финляндии, отличается от всех них", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за определенных мутаций "финского" штамма, при заражении им коронавирус сложно обнаружить как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее большинство используемых тестов этот вариант вируса все-таки распознает.

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Новый штамм пока недостаточно изучен, но ученые предполагают, что его инфекционность может быть такой же высокой, как у "британского", при этом вакцины могут быть так же неэффективны против него, как против "южноафриканского" варианта.

Напомним, в Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Мы также сообщали, что ученые обнаружили, что "британский" штамм коронавируса начал мутировать – изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.

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